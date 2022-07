Κυκλάδες

Η “μάχη” του Sifnos Jet με τα κύματα (βίντεο)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η μάχη που έδωσε το πλοίο με τα κύματα του Αιγαίου.

Μάχη με τα κύματα που προκάλεσαν στο Αιγαίο οι ισχυροί βοριάδες, έδωσε το Sifnos Jet, στις Κυκλάδες.

Το πλοίο ήταν γεμάτο με επιβάτες, όπως τα περισσότερα με προορισμό τις Κυκλάδες και τα μποφόρ έφταναν τα 6 με 7, σε ένταση.

Πηγή: cyclades24.gr

