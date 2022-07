Αχαΐα

Πισπιρίγκου: Συγγενείς της άδειασαν το σπίτι – Πέταξαν τα παιχνίδια των παιδιών στα σκουπίδια (εικόνες)

Με την Ρούλα Πισπιρίγκου να είναι προφυλακισμένη για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της, η οικογένειά της άδειασε το σπίτι της οδού Μπιζανίου.



Με την Ρούλα Πισπιρίγκου να είναι προφυλακισμένη για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της και να προετοιμάζει τα όσα θα πει στην ανομωτί κατάθεση που έχει κληθεί να δώσει, ως ύποπτη για τις δολοφονίες και των δύο μικρότερων παιδιών της Μαλένας και της Ίριδας, η οικογένειά της άδειασε το σπίτι της οδού Μπιζανίου.

Aπό νωρίς το πρωί του Σαββάτου (2/7) η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου, μαζί με τον άνδρα της και ακόμη ένα συγγενικό πρόσωπο, πήγαν στο σπίτι της οδού Μπιζανίου με σκοπό να το «κλείσουν».

Τα πράγματα που οι ίδιοι έκριναν ότι πρέπει να τα πάρουν, τα έβαλαν σε κούτες, ώστε εντός της ημέρας ή τα επόμενα 24ωρα (ενδεχομένως και αύριο που είναι Κυριακή και δεν θα υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση στην οδό) να τα μεταφέρουν ενώ κάποια άλλα πράγματα, ακόμα και παιχνίδια των τριών αδικοχαμένων παιδιών τα έβαλαν σε σακούλες και τα πέταξαν στους κάδους απορριμμάτων.

πηγή: tempo24.news

