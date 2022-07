Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στην Κάρυστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, όπου ήδη επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο της Εύβοιας στην περιοχή Κάμπος.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο, "οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρέθηκαν στην περιοχή περιόρισαν τη φωτιά, την έχουν θέσει υπό έλεγχο και ήδη προσπαθούν να ελέγξουν και τις πιθανές αναζωπυρώσεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής από το Αλιβέρι και τη Χαλκίδα με 8 οχήματα, 28 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου ενώ σε αυτές τις δυνάμεις βοήθησαν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη που πραγματοποίησαν πτήσεις και έριξαν νερό.

Παράλληλα βρέθηκαν εκεί υδροφόρα οχήματα των Δήμων και της Περιφέρειας Στερεάς όπως επίσης και εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάμπος Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην περιοχή Κάμπος Καρύστου Ευβοίας επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022





Πηγή εικόνας: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Συγγενείς της άδειασαν το σπίτι – Πέταξαν τα παιχνίδια των παιδιών στα σκουπίδια (εικόνες)

Τουρισμός: Η Ελλάδα πρώτος προορισμός των Ιταλών στο εξωτερικό

Η “μάχη” του Sifnos Jet με τα κύματα (βίντεο)