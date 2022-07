Ιωάννινα

Ιωάννινα: Μαιευτήρας υπέστη έμφραγμα την ώρα του τοκετού

Οι συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα τόσο για τις πρώτες βοήθειες όσο και για την ομαλή ολοκλήρωση του τοκετού.





Έμφραγμα υπέστη ένας μαιευτήρας σε ιδιωτική κλινική της Ηπείρου, την ώρα του τοκετού και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Ο μαιευτήρας υπέστη το έμφραγμα την ώρα που έφερνε στον κόσμο ένα μωράκι και οι συνάδελφοί του έσπευσαν άμεσα τόσο για τις πρώτες βοήθειες όσο και για την ομαλή ολοκλήρωση του τοκετού.

Ο μαιευτήρας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και παραμένει στη Μονάδα σε σοβαρή κατάσταση.

