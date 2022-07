Ηλεία

Ηλεία: φωτιά σε αγροτοδασική έκταση

Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 15 οχήματα και δύο αεροσκάφη Air Tractor.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Χαβαρίου Αμαλιάδας, σε έκταση με ελαιόδεντρα και ξερά χόρτα.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις από την Π.Υ. Αμαλιάδας και τις όμορες υπηρεσίες με επικεφαλής τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηλείας Πύραρχο Γιώργο Κωνσταντακόπουλο και τον διοικητη Π.Υ. Αμαλιάδας Αντιπύραρχο Κώστα Χριπάτσιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά είναι κοντά στο χωριό, αλλά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή και εκτείνεται σε έκταση περίπου 20 στρεμμάτων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χάβαρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

