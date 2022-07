Αχαΐα

Φωτιά στην Αχαΐα - Εκκενώνεται οικισμός (εικόνες)

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή Πόρτες Αχαΐας, στα όρια με τον νομό Ηλείας.



Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν σε Αχαΐα και Ηλεία, για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα, σε δασική έκταση στην περιοχή Πόρτες, της Αχαΐας και έχει φθάσει στην περιοχή της Βάλμης, στην Ηλεία.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 130 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 43 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πόρτες Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

Προληπτικά εκκενώνεται και το χωριό Βάλμη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνουν την προσπάθεια κατάσβεσης.

Μάλιστα εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη #Βάλμη #Ηλείας εκκενώστε τώρα προς #Αγραπιδοχώρι



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



???? Ακολουθήστε τις οδηγίες των Aρχών



Οδηγίες προστασίας ?? https://t.co/162IAidIpY @pyrosvestiki — 112 Greece (@112Greece) July 3, 2022

Πηγή εικόνων: patrisnews.com

