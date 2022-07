Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Απέδωσαν οι ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Ηλεία , όπου επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν όλη τη νύχτα. Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Δευτέρας δεν υπήρχε κανένα ενεργό μέτωπο, αλλά μικροεστίες που αντιμετωπίζονται από δύο ελικόπτερα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο οχήματα.

Με την εικόνα της εστίας να είναι καλύτερα σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις νερού στην περιοχή.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά:

«Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, στην περιοχή Πόρτες Αχαΐας, είναι σε εξέλιξη και επιχειρούν 195 πυροσβέστες, με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 48 οχήματα και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ». Επίσης επιχειρούν 2 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρέχουν, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από εισήγηση του επικεφαλής των Πυροσβεστικών Δυνάμεων εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 και εχθές, πραγματοποιήθηκε προληπτική, οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων των χωριών Βάλμη, Κοτρώνα, Καραγιαννέικα και Δαλαμπουρέικα της Π.Ε. Ηλείας προς ασφαλή σημεία.

Με εντολή Αρχηγού ΠΣ, κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε. βρίσκεται στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Σε Γενική Επιφυλακή έχει τεθεί το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4 σε πέντε περιφέρειες της χώρας».

