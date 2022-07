Ηράκλειο

Κρήτη: Ανήλικος χαστούκισε και απείλησε με μαχαίρι 15χρονο

Σοβαρές διαστάσεις πήρε ο καυγάς ανάμεσα σε δύο ανήλικους στην Κρήτη.

Σοβαρές διαστάσεις πήρε ο καυγάς ανάμεσα σε δύο ανήλικους την Κυριακή στο παραθαλάσσιο χωριό της Άρβης του Δήμου Βιάννου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο παιδιά, ηλικίας 16 και 15 ετών, τσακώθηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα ο ένας με καταγωγή από την Αλβανία, να χαστουκίσει και να απειλήσει με σιδερένιο σωλήνα και μαχαίρι τον 15χρονο ο οποίος κατάγεται από την Άρβη.

Ο πατέρας του ανήλικου έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα της Βιάννου και υπέβαλλε μήνυση σε βάρος του νεαρού με συνέπεια να συλληφθεί και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

