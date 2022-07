Βοιωτία

Φωτιά στο Σχηματάρι

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Βοιωτία, κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους.

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στη Βρυσούλα Σχηματαρίου, στη Βοιωτία, το πρωί της Δευτέρας.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων Ρουμάνων πυροσβεστών, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης, το έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες OTA.

Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο, μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών είναι βελτιωμένη και σύμφωνα με νεότερα στοιχεία η φωτιά πλέον είναι ελεγχόμενη.

Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν, νωρίτεραμ προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, όχι όμως για την απομάκρυνσή τους, αλλά για την ασφάλειά τους.

Ωστόσο, ο δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας ζήτησε προλητική εκκένωση στην περιοχή Αγίου Γεωργίου.

Όπως έγινε γνωστό, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κλιμάκιο της ΔAEE μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα ο βαθμός επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι στο 4.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρυσούλα Σχηματαρίου Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2022





