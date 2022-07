Σέρρες

Σέρρες: Νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί στο 6ο χιλιόμετρο της περιαστικής

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 58χρονο σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στις 10:30, στο 6o χιλιόμετρο της περιαστικής οδού Σερρών στις Σέρρες

Συγκεκριμένα, το Ι.Χ.Φ. όχημα που οδηγούσε ο 58χρονος, συγκρούσθηκε με φορτηγό όχημα που έφερε ρυμουλκούμενο και οδηγούσε 25χρονος Έλληνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 58χρονου οδηγού του πρώτου οχήματος.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σερρών.

πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: Φωτιά σε πολυκατοικία μετά από έκρηξη αερίου (βίντεο)

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου

Ντίνα Κώνστα: η σχέση της με τη... Ντένη Μαρκορά και η απόφασή της την προσωπική της ζωή (βίντεο)