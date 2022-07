Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Αναζωπύρωση στην Βάλμη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.



Μεγάλη κινητοποίηση στην πυροσβεστική προκάλεσε αναζωπύρωση στο ανατολικό μέτωπο της Βάλμης, το χωριό το οποίο κινδύνευσε από τη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Αχαΐα και λόγω των ανέμων πέρασε στην Ηλεία.

Το πύρινο μέτωπο άνοιξε και κατευθύνεται νότια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα σταλεί μήνυα από το 112 στους κατοίκους για προληπτική απομάκρυνση από το χωριό Λάττα.

Στο σημείο επικρατούν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Περισσότεροι από 190 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ πραγματοποιούνται και ρίψεις από εναέρια μέσα.

Την ανάγκη να μην υπάρχει εφησυχασμός αλλά εγρήγορση καθώς και σήμερα είναι μια ημέρα δύσκολη για την περιοχή της Ηλείας επισήμανε νωρίτερα μιλώντας στην ιστοσελίδα patrisnews.com ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Π.Υ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, Υποστράτηγος, Νίκος Ρουμελιώτης, εξηγώντας ότι οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τις αναζωπυρώσεις στην περιοχή, ενώ φυσικά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος εκδήλωσης νέου πύρινου μετώπου.

Φωτογραφίες: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Σχηματάρι

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου

Ντίνα Κώνστα: η σχέση της με τη... Ντένη Μαρκορά και η απόφασή της την προσωπική της ζωή (βίντεο)