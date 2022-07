Αργολίδα

Φωτιά στο Κρανίδι Αργολίδας: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο

Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν σε συγκρότημα ξενοδοχείου. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε αρκετά μέτωπα σε όλη τη χώρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθώς «απειλούν» με αναζωπυρώσεις.

Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο Κρανίδι Αργολίδας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση λόγω του ότι οι φλόγες έφτασαν στο ξενοδοχείο Amanzoe.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές στο ξενοδοχείο, η επιχείρηση εκκένωσης όμως διεξήχθη αποτελεσματικά, με τον κόσμο να απομακρύνεται και να μην σημειώνονται τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας argolikeseidhseis, η πυρκαγιά έχει εντοπιστεί στην πρώτη είσοδο του συγκροτήματος.

Στο σημείο, όπου μαίνεται η φωτιά επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο. Παράλληλα έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο.

Ακόμη, επί τόπου επιχειρούν και δυνάμεις από Ναύπλιο και Άργος.

Πυροσβεστική: 52 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνολικά 52 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο με τον κίνδυνο να παραμένει πολύ υψηλός και αύριο Τρίτη 5 Ιουλίου σε Αττική, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός. Παράλληλα, ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ επέστησε την προσοχή σε όλους τους πολίτες, καθώς όπως είπε, «η απροσεξία και η αμέλεια οδηγούν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών».

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος και αύριο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τρίτη 05 Ιουλίου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4 σε:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Ηλείας, ΠΕ Αχαΐας)

Παραμένει σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα συνεχιστούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

!? Πολύ υψηλός κίνδυνος Πυρκαγιάς 4?? για Tρίτη 5 Ιουλίου σε:



?? Αττική, Κύθηρα

?? Βοιωτία, Εύβοια

?? Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία

?? Ηλεία, Αχαΐα

?? Σάμο, Ικαρία, Χίο, Ψαρά, Λέσβο



?? https://t.co/mowSH0ysNF@pyrosvestiki @112Greece @hellenicpolice pic.twitter.com/dYegDDIRX8 — Civil Protection GR (@GSCP_GR) July 4, 2022 Η εικόνα των πύρινων μετώπων σε όλη τη χώρα Στις 20.00 το βράδυ της Δευτέρας μαίνονταν πολλές δύσκολες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα: - Στην Άμφισσα επιχειρούν ένα Erickson και 2 CL215, 2 Chinook, ένα CL415, 2 Tractores και ένα επιπλέον Erickson, ενώ οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με επίγειο ΜΕΤΠΕ Στερεάς. Στάλθηκε 112 για αποφυγή μετακίνησης στη βόρεια πλευρά της Ιτέας.

- Ξέσπασε νέα πυρκαγιά στον Άραξο, βόρεια από το δάσος της Στροφυλιάς, που ελέγθηκε πριν από λίγο. -Πυρκαγιά στο Άγιο Ορος (ακρωτήριο Αράπης) επιχειρούν επίγειες και Ε/ Π Mi8.

-Πυρκαγιά και στο Κρανίδι στο ξενοδοχείο Amanzoe (περιοχή Κοράκια

- Κρανίδι Αργολίδας). Έχουν σταλεί ένα Ε/Π Erickson και ένα Bell214 -Στην Ηλεία η πυρκαγιά έχει βελτιωθεί. Νότια προς Λάττα δεν υπάρχει πρόβλημα, ανατολικά προς Κάλφα δουλεύεται και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ελεγχθεί σύντομα.

- Στη Ζάκυνθο στο Καμπί η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται καλά, επιχειρούν 2 Ε/Π και 2 PZL.

