Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη φίλη της κόρης του

Ο 53χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία του πατέρα του ανήλικου κοριτσιού.

Χειροπέδες σε έναν 53χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από πατέρα ανήλικης, σύμφωνα με την οποία, ο 53χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά το ανήλικο κορίτσι που είναι φίλη της κόρης του, μέσα στο σπίτι του όπου την φιλοξενούσε, κάνοντας χειρονομίες και εξιστορώντας γεγονότα ερωτικού περιεχομένου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

