Ηλεία

Φωτιά στον Πύργο

Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η πυρκαγιά στον Πύργο Ηλείας.

Φωτιάξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στον Πύργο Ηλείας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Κορυφή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυρκαγιά έχει δύο εστίες.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ σύμφωνα με το διαστάσεις η πυρκαγιά κυρίως στο ένα μέτωπο σε πλαγιά.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα και 3 μονάδες πεζοπόρου.

