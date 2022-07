Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έσφαξε την μητέρα του μέσα στο σπίτι τους

Σνελήφθη ο γιος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του.

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση της δολοφονίας μίας ηλικιωμένης γυναίκας από τον 50χρονο γιό της. Η άτυχη 79χρονη εντοπίστηκε χθες στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον καθ’ ομολογία δράστη, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, από τον άλλο της γιό, ηλικίας 53 ετών, με βαθύ τραύμα στο λαιμό, πιθανότατα από μαχαίρι.

Μάλιστα η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε πέντε ημέρες μετά την βίαιη ανθρωποκτονία.

Αναλυτικά οι άμεσες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησαν στην εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας σε βάρος 79χρονης ημεδαπής στην περιοχή της Νεάπολης.

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 50χρονος γιός της, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοχρησία.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες χθες (05-07-2022), σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης όπου διέμενε, εντοπίστηκε νεκρή, από συγγενικό της πρόσωπο, η 79χρονη, φέροντας τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην δεξιά τραχηλική χώρα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα δράστης της επίθεσης σε βάρος της 79χρονης γυναίκας, η οποία εκτιμάται ότι τελέσθηκε προ πέντε ημερών περίπου, είναι ο 50χρονος σύνοικος γιός της, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς και προσήχθη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου ομολόγησε την πράξη του. H σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

