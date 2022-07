Ηράκλειο

Ηράκλειο: 42χρονος φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του

Η αστυνομία όταν έφτασε στο σημείο βρήκε τον άντρα με αίματα στα χέρια και την 67χρονη μητέρα του αναίσθητη

Την μητέρα του φέρεται να σκότωσε, ένας 42χρονος άνδρας στο Ηράκλειο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 6 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 42χρονος πήγε στο σπίτι της μητέρας του, όπου φέρεται να λογομάχησαν έντονα. Στη συνέχεια, ο 42χρονος με ένα ξύλινο αντικείμενο χτύπησε στο κεφάλι την μητέρα του, μέχρι θανάτου.

Η αστυνομία όταν έφτασε στο σημείο είδε τον δράστη με αίματα στα χέρια και την 67χρονη μητέρα του αναίσθητη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Πηγή: neakriti.gr

