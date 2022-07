Εύβοια

Νέα Αρτάκη: γιος ξυλοκόπησε πατέρα και του έσπασε το αυτοκίνητο

Ο πατέρας, κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα τον γιο του που δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Νέα Αρτάκη στην Εύβοια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, προχθές ένας 54χρονος πατέρας λογομάχησε με τον 25χρονο γιο του, ο οποίος τον γρονθοκόπησε.

Εν συνεχεία πήρε ένα σφυρί, έσπασε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου του πατέρα του ενώ προκάλεσε ζημιές και στο καπό.

Ο 25χρονος μετά από αυτή την έκρηξη βίας εξαφανίστηκε με τους γονείς του να μεταβαίνουν στην αστυνομία και ο πατέρας να καταγγέλει τον γιο του για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 25χρονος διέφυγε της σύλληψης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πηγή: evima.gr

