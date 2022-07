Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: σορός σε αποσύνθεση βρέθηκε σε παραλία

Η σορός βρίσκεται σε αποσύνθεση και έτσι δεν μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν οι λουόμενοι στην παραλία της επισκοπής στο Ρέθυμνο.

Πιο συγκεκριμένα, είδαν ένα ανθρώπινο πτώμα να έχει ξεβραστεί από τη θάλασσα. Το σημείο αποκλείστηκε από Λιμενικούς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός, βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση και λείπουν κάποια μέλη.

Ως εκ τούτου δε μπορεί να διακριθεί αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα.

Από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου διενεργείται προανάκριση ενώ την ίδια ώρα, σε συνεργασία με την αστυνομία, εξετάζονται και πιθανές δηλωμένες εξαφανίσεις προκειμένου οι αρχές να φτάσουν στη λύση της ταυτότητας του πτώματος.

