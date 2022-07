Ηράκλειο

Μάλια: Αποφυλακίζεται ο πατέρας που είχε συλληφθεί για τον βιασμό της κόρης του - Τι έδειξε το DNA

Εκτός φυλακής ο 70χρονος Βρετανός που είχε συλληφθεί για τον βιασμό της 34χρονης κόρης του. Τι έδειξε ο έλεγχος του γενετικού υλικού.

Εκτός φυλακής αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ώρες ο Βρετανός που είχε συλληφθεί με την κατηγορία του βιασμού της 34χρονης κόρης του στα Μάλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 70χρονος άνδρας αποφυλακίζεται με διάταξη της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου γενετικού υλικού, έδειξε ότι το σπέρμα που βρέθηκε στα ρούχα της γυναίκας δεν ταυτοποιείται με αυτό του πατέρα της.

Να σημειωθεί πως με αφορμή και την μεγάλη διάσταση που είχε λάβει το θέμα, από την πλευρά της Δικαιοσύνης και ιδιαίτερα του αρμόδιου Ανακριτικού Γραφείου που χειρίζεται την υπόθεση, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για επίσπευση της διαδικασίας ελέγχου του γενετικού υλικού, η οποία συνήθως είναι αρκετά χρονοβόρα

Υπενθυμίζεται ότι η 34χρονη έδωσε σχετικές συνεντεύξεις σε μέσα ενημέρωσης της χώρας της, επιμένοντας στο ότι δεν ήταν ο πατέρας της ο άνδρας που την βίασε στα Μάλια.

