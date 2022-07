Ηλεία

Φωτιά στον Πύργο: Αναζωπύρωση στην Κορυφή (εικόνες)

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι φλόγες κατευθύνονται προς το χωριό.

Νέες αναζωπυρώσεις αντιμετώπισαν αργά το απόγευμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Κορυφή του Πύργου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η εικόνα στο πύρινο μέτωπο είναι καλύτερη, με τις εστίες φωτιάς να έχουν περιοριστεί στη χαράδρα.

Νωρίτερα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εντολή του Αρχηγείου, επιχειρούν 104 πυροσβέστες, 2 Ομάδες πεζοπόρων, 2 ΕΜΟΔΕ, 32 πυροσβεστικά οχήματα 8 αφή και 6 ΕΠ. Στο μέτωπο επιχειρούσαν μέχρι την δύση του ήλιου 2 Erickson, 2 CL215, 2 CL415, 2 BELL214 και 4 Tractores.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι αναζωπυρώσεις προκλήθηκαν λόγω αύξησης της έντασης των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε εντολή εκκένωσης του χωριού, ούτε εστάλη μήνυμα από το 112.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, «μέχρι και λίγο πριν από τη δύση του επιχειρούσαν εναέρια μέσα, τα οποία μαζί με τις επίγειες δυνάμεις περιόρισαν την φωτιά σε μία χαράδρα, όπου τώρα καίει σε διάσπαρτες εστίες». Επίσης, όπως πρόσθεσε, «έχει μειωθεί η ένταση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή», ενώ στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν περίπου 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα.

Έχασε τις αισθήσεις του ένας πυροσβέστης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, ένα πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε για λίγη ώρα πολύ κοντά στο πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα ένας πυροσβέστης να χάσει τις αισθήσεις του. Ο πυροσβέστης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όμως δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας.

Υπό έλεγχο έχουν τεθεί τα υπόλοιπα μέτωπα φωτιάς στην χώρα. Σε έκτακτη ενημέρωση προχώρησε η Πυροσβεστική για τα πύρινα μέτωπα στη χώρα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Επιπυραγός Ιωάννης Αρτοποιός, την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας εκδηλώθηκαν 378 δασικές πυρκαγιές. Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να επέμβει σε 882 αστικές πυρκαγιές και 657 παροχές βοηθείας.

