Ηλεία: 6χρονη παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα της Ζαχάρως

Στην εντατική νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι μόλις 6 ετών, καθώς παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα την ώρα που κολυμπούσε σε παραλία της Ζαχάρως.

Συγκεκριμένα, το κοριτσάκι νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Πατρών. Η 6χρονη με καταγωγή από την Ελλάδα ζει μόνιμα στην Ελβετία με τους γονείς και έχει έρθει στη Ζαχάρω για διακοπές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,την ώρα που κολυμπούσε στη θάλασσα κινδύνεψε να πνιγεί με αποτέλεσμα να πιει μεγάλη ποσότητα νερού.

Την 6χρονη είδε αναίσθητη μέσα στο νερό η μητέρα της που της έδωσε το φιλί της ζωής. Στο σημείο έφτασε άμεσα και ένας ναυαγοσώστης που της έκανε ΚΑΡΠΑ.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πύργου, αλλά εκεί υπέστη ανακοπή καρδιά με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πατρών.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του.

πηγή: ilialive.gr

