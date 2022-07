Δωδεκανήσα

Ρόδος: 15χρονη κατήγγειλε βιασμό σε beach party

Τι ισχυρίστηκε στην καταγγελία της η μαθήτρια



Ακόμη μία καταγγελία βιασμού προκαλεί αίσθηση και η Ρόδος περιμένει να μάθει την εξέλιξη της έρευνας.

Ο καταγγελόμενος βιασμός της 15χρονης μαθήτριας, σημειώθηκε σε παραλία κατά τη διάρκεια ενός beach party, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε η ανήλικη. Η Ρόδος παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης, με τον κατηγορούμενο να βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας. Συνελήφθη μέσα σε λεωφορείο που κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο του νησιού, καθώς εκείνη τη μέρα, ο ίδιος επρόκειτο να επιστρέψει στην πατρίδα του. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης δημιουργήθηκε ένταση, με τους αστυνομικούς να φροντίζουν ώστε τα πράγματα να μην ξεφύγουν περισσότερο.

Ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας οδηγήθηκε χθες (06-07-2022) ένας 21χρονος Γερμανός που καταγγέλθηκε από μια 15χρονη ομοεθνή του για βιασμό και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου την 6η Ιουλίου 2022.

Εκεί τη μέρα καταγγέλθηκε από την 15χρονη, ότι κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας έπεσε θύμα βιασμού σε παραλία που βρίσκεται έξω από το ξενοδοχείο της. Οπως δήλωσε διέμενε σε ξενοδοχείο στο Πλημμύρι και ισχυρίστηκε ότι ενώ βρισκόταν με συνομήλικη παρέα της σε beach party που διοργάνωνε το ξενοδοχείο, την πλησίασε άτομο, που διέμενε στο ίδιο κατάλυμα και την οδήγησε σε άλλο σημείο της παραλίας.

Εκεί, όπως κατάγγειλε τη βίασε παρά το γεγονός ότι η ίδια δήλωσε ρητά ότι δεν επιθυμούσε. Κατόπιν αναζητήσεων, Αστυνομικοί του Α.Τ. Νότιας Ρόδου, στις 05:00 το πρωί της 6ης Ιουλίου 2022 εντόπισαν τον κατηγορούμενο, μέσα σε λεωφορείο, το οποίο κατευθυνόταν στο αεροδρίμιο, καθώς είχε προγραμματισμένη πτήση νια την αναχώρησή του από τη χώρα.

Η ανήλικη κατέθεσε ειδικότερα παρουσία παιδοψυχολόγου ότι στο beach party ήπιε μερικά ποτά και ενώ της άρεσε ένας νέος εκείνος εκδήλωσε ενδιαφέρον για μια άλλη κοπέλα. Τότε την πλησίασε ο κατηγορούμενος τον οποίο είχε γνωρίσει από την 1η Ιουλίου 2022, γιατί διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο και της είπε ότι είναι όμορφη.

Εκείνη ήξερε ότι είναι 21 ετών. Της είπε να κάνουν μια βόλτα πιο πέρα στην παραλία και τον ακολούθησε. Οπως περιέγραψε δεν απομακρύνθηκαν και έβλεπαν και άκουγαν το πάρτι. Κάθισαν σε μια ξαπλώστρα και άρχισε να την αγκαλιάζει και να την φιλάει στο στόμα, αλλά όταν ξεκίνησε να την χαϊδεύει στο σώμα και στα απόκρυφα σημεία της, του ζήτησε να σταματήσει.

Μετά τον βιασμό, έφυγε, το είπε στους γονείς της και τον κατάγγειλε. Επεσήμανε ότι δεν άσκησε βία εις βάρος της και ότι φοβήθηκε πολύ γιατί είχε γίνει επιθετικός όταν την φιλούσε και την άγγιζε ενώ την έπιασε από τον λαιμό και πόνεσε.

