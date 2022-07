Ημαθία

Ημαθία: Ακολούθησε 92χρονο στο σπίτι του και τον λήστεψε

Χειροπέδες στον δράστη της ληστείας που με τη χρήση βίας απέσπασε από τον υπερήλικα τα χρήματα από την πώληση τρακτέρ.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 44χρονο, ο οποίος ακολουθώντας 92χρονο μέχρι το σπίτι του, του άρπαξε με χρήση σωματικής βίας 5.000 ευρώ, ποσό που προερχόταν από προηγούμενη πώληση τρακτέρ.

Η ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ενώ μετά από αστυνομικές αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη, το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο δράστης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν τα χρήματα και επιστράφηκαν στον ηλικιωμένο.

Ο 92χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και είναι καλά στην υγεία του.

