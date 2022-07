Μεσσηνία

Μεσσήνη: πυροβόλησε την ανιψιά του, επειδή διαφωνούσε μαζί του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη το περιστατικό, με θύμα μια 29χρονη. Τι έκανε ο δράστης μετά απο τον πυροβολισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα και αναζητήσεις για τον εντοπισμό 37χρονου Ρομά, ο οποίος το μεσημέρι της Τετάρτης, στη Μεσσήνη, ύστερα από φραστική αντιπαράθεση που είχε με την 29χρονη ανιψιά του, την πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο στο πόδι.

Η 29χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 37χρονος μετά το συμβάν τράπηκε σε φυγή και αναζητείται.

Στο σημείο μετέβη συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, για την εξερεύνηση του χώρου.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

Πηγή: tharrosnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: Εκρηκτικός μηχανισμός σε ΑΤΜ

Κάρυστος: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων

Αστεροειδής πέρασε “ξυστά” από τη γη αιφνιδιάζοντας τους επιστήμονες