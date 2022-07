Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λήστεψε δύο φορές το ίδιο κατάστημα μέσα σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρός λήστεψε δύο φορές, μέσα σε 4,5 ώρες, το ίδιο κατάστημα, απειλώντας τον υπάλληλο με μαχαίρι και σφυρί.

Εικοσιτετράχρονος λήστεψε δύο φορές, μέσα σε τεσσεράμισι ώρες, το ίδιο κατάστημα ψιλικών στις Συκιές Θεσσαλονίκης, απειλώντας τον υπάλληλο με μαχαίρι και σφυρί.

Αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ διαπιστώθηκε η εμπλοκή του σε μία ακόμη ληστεία τον προηγούμενο μήνα, όταν, στην ίδια περιοχή και με χρήση σωματικής βίας, εισήλθε σε διαμέρισμα 52χρονου, απ' όπου άρπαξε χρήματα κι ένα κινητό τηλέφωνο.

Όπως έγινε γνωστό, οι ληστείες στο κατάστημα ψιλικών έγιναν χθες, η πρώτη στη 1 τα ξημερώματα και η δεύτερη στις 5.30 τα ξημερώματα, με τη συνολική του λεία να περιλαμβάνει 450 ευρώ και διάφορα προϊόντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 180 σημεία

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε