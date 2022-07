Ξάνθη

Προσπάθησε να σώσει το εγγονάκι του και πνίγηκε

Η προσπάθεια του παππού να αποτρέψει μια τραγωδία με θύμα το εγγόνι του, κατέληξε σε τραγωδία με θύμα τον ίδιο.

Παππούς επιχείρησε να σώσει το εγγόνι του που είχε παρασυρθεί από κύματα σε παραλία της Σκάλας Αβδήρων, στην Ξάνθη, αλλά δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τοο 71χρονος άνδρας που πνίγηκε ήταν βουλγαρικής καταγωγής. Το τραγικό περιστατικό συνέβη περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης, όπως σημειώνει δημοσίευμα όταν παππούς και εγγονός, που νοίκιαζαν σπίτι στην περιοχή, βρίσκονταν στην παραλία.

Το παιδάκι, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ήταν μέσα στη θάλασσα με ένα λευκό φουσκωτό στρώμα, ωστόσο παρασύρθηκε από τα ρεύματα και τον αέρα με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση για να σωθεί το παιδάκι και δύο άνδρες με τη χρήση κανό το προσέγγισαν και κατάφεραν να το βγάλουν σώο και αβλαβές. Την ίδια στιγμή και ο παππούς του μικρού παιδιού βλέποντας το εγγόνι του να απομακρύνεται μπήκε τρέχοντας μέσα στη θάλασσα επιχειρώντας να το σώσει.

Ωστόσο φαίνεται πως οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν με αποτέλεσμα να πεθάνει μέσα στη θάλασσα. Λουόμενοι τον μετέφεραν στη στεριά και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο δύο εθελοντές του έκαναν ΚΑΡΠΑ ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να τον σώσουν.

Η σoρός του οδηγήθηκε για νεκροψία νεκροτομή, ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος διενεργείται προανάκριση.

«Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε απογευματινές ώρες χθες από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Σκάλας Αβδήρων Ν. Ξάνθης, 71χρονος αλλοδαπός.

Στον 71χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους

πηγή: xanthinea.gr

