Την Κυριακή έπεσε στο Θερμαϊκό, την Πέμπτη πέρασε από τζαμαρία… (εικόνες)

Ο νεαρός που πήδηξε στη θάλασσα για να γλιτώσει τη σύλληψη, αυτήν τη φορά πέρασε μέσα από τζαμαρία, για τον ίδιο λόγο.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και φαίνεται πως ο 22χρονος «πληρώνει» με τον σοβαρό τραυματισμό του, την απερισκεψία του, στην προσπάθειά του να διαφύγει και δεν είναι η πρώτη φορά.

Μόλις την περασμένη Κυριακή είχε βουτήξει με χειροπέδες στο Θερμαϊκό για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς, που λίγη ώρα νωρίτερα τον είχαν συλλάβει για διακίνηση.

Σήμερα βρισκόταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τον ίδιο λόγο και όταν ένστολοι εμφανίστηκαν στο χώρο του κάμπους, ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει. Μπήκε στη Σχολή του Χημικού και στην προσπάθειά του να κρυφτεί πέρασε από μια τζαμαρία με αποτέλεσμα να κοπεί άσχημα στην κοιλιά και το πόδι.

Άνδρες του ΕΚΑΒ όπως φαίνεται και στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη ενός ακόμη συνεργού του 22χρονου.

