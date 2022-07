Αχαΐα

Πάτρα: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο (εικόνες)

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο. Νεκρός νεαρός οδηγός, ο τρίτος μέσα σε λίγες ώρες.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα στις 6.30 το πρωί έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 25χρονο.

Το ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο νεαρός, εξετράπη της πορείας του μετά τα φανάρια του Αγίου Βασιλείου στην παλαιά εθνική Πατρών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Αίγιο, χτύπησε σε έναν στύλο που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στην μάντρα του νεκροταφείου της περιοχή.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε στην κυριολεξία πάνω στην μάντρα και αιωρείτο πάνω από τους τάφους. Ο θάνατος του 25χρονου οδηγού ήταν ακαριαίος. Πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Ρίου. Τις αιτίες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.

Υπενθυμιζεται πως τα ξημερώματα άλλοι δύο νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε τροχαία στον Κηφισό και τα Νέα Φιλαδέλφεια.

