Ηράκλειο

Ηράκλειο: Απολογείται ο 42χρονος μητροκτόνος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναμένεται να υποστηρίξει για το άγριο έγκλημα



Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου αναμένεται να περάσει ο 42χρονος μητροκτόνος που τα τελευταία 24ωρα κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου.

Από την πρώτη στιγμή ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του ωστόσο η συμπεριφορά του είναι αλλοπρόσαλλη. Τόσο κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια όσο και κατά την παραμονή του στα κρατητήρια φωνάζει, ουρλιάζει και ξεσηκώνει τους πάντες.

Ο ίδιος έχει ομολογήσει την πράξη του ενώ ο εισαγγελέας Ηρακλείου του έχει ήδη ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πώς έγινε το άγριο έγκλημα

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης όταν ο 42χρονος άνδρας – για άγνωστο ακόμα λόγο – πήρε ξύλινες τάβλες από την ντουλάπα και άρχισε να χτυπάει με μανία την 67χρονη μητέρα του.

Η άτυχη γυναίκα ούρλιαζε για βοήθεια με τους ενοίκους να καλούν έντρομοι την αστυνομία.

Άνδρες της Άμεσης Δράστης έσπευσαν στο σημείο. Όταν ο 42χρονος άνοιξε την πόρτα του σπιτιού οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μία απίστευτη σκηνή. Αίματα παντού ενώ η άτυχη 67χρονη ήταν στο πάτωμα μέσα σε μία λίμνη αίματος φέροντας πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι αλλά και σε όλο το υπόλοιπο σώμα της.

Αμέσως συνέλαβαν τον 42χρονο τον οποίο και οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 42χρονος είναι παντρεμένος με παιδιά ενώ το τελευταίο διάστημα είχε προβλήματα με την γυναίκα του. Γι’ αυτόν τον λόγο έμενε για λίγο χρονικό διάστημα με τη μητέρα του. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ψυχικό: Επίθεση Ρουβίκωνα στην Πρεσβεία του Μαρόκου (εικόνες)

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 180 σημεία

Τζορτζ Φλόιντ: Επιπλέον ποινή στον αστυνομικό που τον σκότωσε