Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι, κινδύνεψε ηλικιωμένη

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης καθώς στο διαμέρισμα βρισκόταν μία γυναίκα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε διώροφη μονοκατοικία στην Επανομή Θεσσαλονίκης, απ' όπου απομακρύνθηκε εγκαίρως η ηλικιωμένη ένοικός της.

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα και σβήστηκε από περιοίκους που την αντιλήφθηκαν.

Στο σημείο κλήθηκαν η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

