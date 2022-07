Ρεθύμνου

Τροχαίο: Μοτοσικλετιστής “καρφώθηκε” σε κολώνα

Νέα τραγωδία με νέο οδηγό μηχανής να βρίσκει φρικτό τέλος.

Μια ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη με έναν 33χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη μετά τα μεσάνυχτα στον Αδελιανό κάμπο του Ρεθύμνου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος, από άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις Αρχές και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου μετέφεραν τον 33χρονο στο Νοσοκομείο, αλλά ο άτυχος άντρας είχε υποκύψει στα βαριά τραύματά του και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε άλλο εκτός από το να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη και αυτό το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

