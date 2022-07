Μαγνησία

Έκανε το τελευταίο της μπάνιο στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς

Ξεβράστηκε η σορός της γυναίκας στην παραλία, όπου κολυμπούσε.

Νεκρή ανασύρθηκε 83χρονη στον οικισμό Χρυσής Ακτής Παναγιάς το πρωί της Πέμπτης, από διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η άτυχη γυναίκα είχε πνιγεί στη θάλασσα, που, λόγω του έντονου κυματισμού, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν χθες βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως πέντε με έξι Μποφόρ, τη ξέβρασε στην ακτή.

Η άτυχη γυναίκα προφανώς ήταν μόνη της για μπάνιο στην παραλία, όταν για άγνωστους λόγους βρέθηκε σε κίνδυνο ή αισθάνθηκε αδιαθεσία και δυστυχώς δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτή από άλλους κολυμβητές.

Όταν εντοπίστηκε η σορός της στην ακτή άμεσα ειδοποιήθηκε για βοήθεια το ΕΚΑΒ Βόλου, όμως ήταν ήδη αργά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο άρχισε να λαμβάνει καταθέσεις για το τι έχει ακριβώς συμβεί.

Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Στο πλαίσιό της διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας. Η προανάκριση συνεχίζεται.

