Θεσσαλονίκη

Μαχαίρωσαν υπάλληλο καφενείου

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, την ώρα που οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου έγιναν... καπνός.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη 1 μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Δημ. Γούναρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, μπήκαν στο κατάστημα που λειτουργεί ως καφενείο-μεζεδοπωλείο, όπου τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι έναν 44χρονο εργαζόμενο, αλβανικής καταγωγής.

Οι δράστες εξαφανίστηκαν, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και ακολούθως αποχώρησε. Τα αίτια της επίθεσης όπως επίσης η ταυτότητα των δραστών ερευνώνται.

