Φωτιά στην Ηλεία - Σηκώθηκαν ενάερια μέσα

Συναγερμός για φωτιά στην Ηλεία. Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Ροδιά Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρώση της ΠΥ, Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα. Ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

