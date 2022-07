Ηράκλειο

Στη φυλακή ο μητροκτόνος της Κρήτης

Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή ο άνδρας που ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του.

Τον δρόμο για τη… φυλακή πήρε ο 42χρονος άνδρας που με μία τάβλα σκότωσε την 67χρονη μητέρα του.

Ο μητροκτόνος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Μετά το τέλος της απολογίας του κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή ο 42χρονος ομολόγησε την πράξη του ωστόσο η συμπεριφορά του είναι αλλοπρόσαλλη. Τόσο κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στα δικαστήρια όσο και κατά την παραμονή του στα κρατητήρια φωνάζει, ουρλιάζει και ξεσηκώνει τους πάντες.

