Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία: Νέο πύρινο μέτωπο στην Σμέρνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.



Νέα φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο καίει στην περιοχή Σμέρνα στην Ζαχάρω.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά είναι σε δύσβατη περιοχή, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σμέρνα στη Ζαχάρω Ηλείας.

??Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2022

Νωρίτερα, φωτιά εκδηλώθηκε στη Ροδιά Ηλείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “έπνιξε” τη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Στη φυλακή ο μητροκτόνος της Κρήτης

“Άγριες Μέλισσες”: Ο επίλογος της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)