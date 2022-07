Λάρισα

Λάρισα: κεραυνός έπεσε σε σπίτι (εικόνες)

Απομακρύνθηκαν μια γυναίκα με τα εγγόνια της καθώς έπιασε φωτιά από τον κεραυνό.

Ένα απίστευτο περιστστικό συνέβη όταν φωτιά ξέσπασε, περίπου στις 4 μ.μ., σε κατοικία στην περιοχή της οδού Καρδίτσης στη Λάρισα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, στη στέγη μονοκατοικίας, που βρίσκεται λίγο μετά τα νεκροταφεία, κατά πάσα πιθανότητα από πτώση κεραυνού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, με τέσσερα οχήματα και οκτώ πυροσβέστες.

Από το σπίτι απομακρύνθηκαν άμεσα μια γιαγιά με τα εγγόνια της, χωρίς ευτυχώς να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.





