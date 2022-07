Λευκάδα

Φωτιά στη Λευκάδα (εικόνες)

Για τη φωτιά που καίει δασική έκταση έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε στη Λευκάδα.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Αθάνι.

Για την κατάσβεση της κι κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να οριοθετήσουν την φωτιά.

