Η φωτιά καίει σε δασική έκταση στη Λιχάδα Αιδηψού.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, σε δασική έκταση στην περιοχή της Λιχάδας Αιδηψού, στην Εύβοια.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα για την επιχείρηση κατάσβεσης της.

Να σημειωθεί ότι και χθες Παρασκευή είχε ξεσπάσει φωτιά στην ίδια περιοχή από κεραυνό.

