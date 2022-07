Χίος

Χίος: φρικτός θάνατος για παράτυπη μετανάστρια

Που και πως φέρεται να έχασε την ζωή της η γυναίκα, που είχε αποβιβαστεί στο νησί πριν από αρκετές ημέρες.

Νεκρή, πιθανότατα από πείνα και δίψα, εντοπίστηκε στην Χίο και ειδικότερα στην περιοχή Αγία Τριάδα Καρδαμύλων, μία παράτυπη μετανάστρια.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών, όπως όλα δείχνουν, πέθανε εξαντλημένη, έπειτα από πολυήμερη παραμονή στην ύπαιθρο, αφού όλα δείχνουν ότι η συγκεκριμένη ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που αποβιβάστηκε στην περιοχή τέλη Ιουνίου.

Εκτός από την νεκρή γυναίκα, άλλες δύο ή και τρεις γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται στα βουνά των Καρδαμύλων της Χίου και να βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία οι γυναίκες αυτές τις προηγούμενες ημέρες ήρθαν σε επαφή με συγγενείς τους που με τη σειρά τους επικοινώνησαν με ΜΚΟ νομικής βοήθειας σε πρόσφυγες, ώστε να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Ωστόσο στον αριθμό των τριών ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν περιλαμβάνεται και η νεκρή που εντοπίστηκε την Παρασκευή 8/7.

Εκεί δήλωσαν ότι η ομάδα αποτελείτο από 30 άτομα και βρίσκεται στη Χίο από τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας επικοινώνησαν αρχικά με ΜΚΟ στη Σάμο, η οποία στη συνέχεια ειδοποίησε εθελοντές στη Χίο.

Οι παράτυποι μετανάστες όμως αρνήθηκαν να δώσουν στίγμα, αφού οι εθελοντές σε κάθε περίπτωση θα ειδοποιούσαν τις Αρχές προκειμένου να μπορέσουν να παράσχουν βοήθεια, αποφεύγοντας τυχόν ποινική εμπλοκή. Κάπου εκεί η επικοινωνία χάθηκε με τραγικό αποτέλεσμα.

«We are coming in Kyios before 5 days and we don\t get any...and one woman in a coma» ήταν το τελευταίο μήνυμα που απηύθυναν σε εθελοντές.

Στις 30 Ιουνίου είχε καταγραφεί άφιξη βάρκας στην περιοχή και από αυτούς βρέθηκαν 18 άτομα αφρικανικής καταγωγής, εκ των οποίων η μία γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο λόγω εξάντλησης.. Οι άλλοι μεταφέρθηκαν στη δομή καραντίνας στη Λευκωνιά. Τις επόμενες ωστόσο ημέρες καταγράφηκαν αρκετά άτομα ως νέες αφίξεις, χωρίς να διευκρινίζεται και η ημερομηνία και το σημείο άφιξης του καθενός.

Στο σημείο που βρέθηκε η γυναίκα έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής που απέκλεισε την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας. Η σορός του θύματος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

