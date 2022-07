Χαλκιδική

Χαλκιδική: Αγωνία και έρευνες για τους δύο λουόμενους (εικόνες)

Νύχτα αγωνίας ήταν αυτή του Σαββάτου για τους δύο νεαρούς που εξαφανίστηκαν μέσα στη θάλασσα. Μεγάλη επιχείρηση στο Ποσείδι.

Συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό των δύο αγνοούμενων, από το Ποσείδι της Χαλκιδικής.

Το απόγευμα του Σαββάτου τρεις νεαροί παρασύρθηκαν από τα ρεύματα της θάλασσας, όταν παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, αποφάσισαν να βουτήξουν.

Λίγο μετά τις 18:30 οι Αρχές εντόπισαν τον έναν από τους τρεις και τον μετέφεραν στο λιμάνι της Νέας Σκιώνης, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν αγνοούμενοι.

Πρόκειται για τρεις υπηκόους Βόρειας Μακεδονίας ηλικίας 25, 28 και 30 ετών, οι οποίοι έκαναν διακοπές στη Χαλκιδική. Ο ένας από τους τρεις, μάλιστα, είχε χθες τα γενέθλιά του.

Τα ρεύματα στην περιοχή είναι πολύ ισχυρά, ενώ και η ένταση των ανέμων δεν βοηθά στην επιχείρηση.

Στις έρευνες συμμετέχουν το Λιμενικό, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό 2 κολυμβητών στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδίου Χαλκιδικής. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συνδράμει το ΛΣ με κλιμάκιο από την βάση ετοιμότητας Κασσάνδρας και 1 διασωστικό σκάφος από Θεσσαλονίκη#ΕΟΔ — ΕΟΔ-HRT SAR/OPS (@HRTrescue) July 10, 2022

