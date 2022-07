Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο έξω από εστιατόριο (εικόνες)

Ένας άνδρας με τον πατέρα του επιχείρησαν να χωρίσουν τους μαινόμενους όταν τους επιτέθηκαν.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν μία παρέα οκτώ ατόμων, που έτρωγε σε εστιατόριο, «πιάστηκε» στα χέρια.

Οι οκτώ, Γεωργιανοί, βγήκαν στο δρόμο και πλακώθηκαν στο ξύλο κι ένας 37χρονος με τον πατέρα του που βρίσκονταν στο σημείο, επενέβησαν για να τους σταματήσουν.

Οι έξαλλοι όμως επιτέθηκαν στον πατέρα και τον γιο του και τους χτύπησαν κι αυτούς. Η σύζυγος και μητέρα είδε από το μπαλκόνι τι συνέβαινε και άρχισε να πετά γλάστρες από το μπαλκόνι, για να τους σταματήσει.

Το επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια των κατοίκων της οδού Αντ. Νάστου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης δέχτηκε δεκάδες κλήσεις. Μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι δράστες της επίθεσης είχαν ήδη αποχωρήσει.

Λίγη ώρα μετά το επεισόδιο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προσήγαγαν έναν ημίγυμνο 27χρονο άνδρα σε παραπλήσιο δρόμο, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη για τη συμμετοχή του στον ξυλοδαρμό του 37χρονου και του γιου του.

Διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα. Αφού έδεσαν τα τραύματα του 37χρονου τον παρέλαβαν για να τον μεταφέρουν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ήταν αιμόφυρτος και είχε σοβαρά χτυπήματα στο μάτι και στο άνω μέρος του κεφαλιού του.

