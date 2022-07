Αχαΐα

Πάτρα: Είχε “χαθεί” η αδελφή του 25χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ανείπωτος ο θρήνος για την οικογένεια του νεαρού που σκοτώθηκε λίγα χρόνια αφού έφυγε από τη ζωή η αδελφή του.

Για δεύτερη φορά χτύπησε την οικογένεια Πιπέρη, από το Αίγιο, το πένθος. Ο 25χρονος γιος της οικογένειας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, προτού το όχημά του προσκρούσει στη μάντρα του κοιμητηρίου του Αγίου Βασιλείου, Πατρών, ενώ ο νεαρός επέστρεφε στο σπίτι του στο Αίγιο. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος.

Η οικογένειά του βυθίστηκε στο πένθος για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγα χρόνια, καθώς η νεαρή αδελφή του Νίκου είχε πεθάνει λόγω προβλημάτων υγείας που είχε. Η οικογένεια έχει ακόμα μία κόρη.

Ο 25χρονος που εργαζόταν σε παραλιακό κατάστημα στην Παναγοπούλα και σύμφωνα με πληροφορίες μετά τη λήξη της βάρδιας του μετέβη σε κλαμπ της παραλιακής του Ρίου. Κατά την επιστροφή στον τόπο κατοικίας του έμελλε να συμβεί το μοιραίο κόβοντας πρόωρα τον νήμα της ζωής του.

