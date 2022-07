Ηλεία

Πύργος: Φωτιά σε δύο μέτωπα (εικόνες)

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στα δυο πύρινα μέτωπα.



Δύο φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη κοντά στην πόλη του Πύργου και ήδη επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Ειδικότερα, η πρώτη φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση κοντά στο δημοτικό στάδιο και στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο ελικόπτερα.

Στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Πύργο Ηλείας, επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2022

Η δεύτερη φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση στην παραλιακή περιοχή της Σπιάντζας, στον Πύργο, όπου εκεί επιχειρούν 19 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και τρία οχήματα, ενώ δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Στην πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Σπιάτζα Ηλείας, επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα και 2 Α/Φ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2022

Εν τω μεταξύ, φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στα Σταματελαίικα Ηλείας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Σταματελαίικα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2022

