Θεσσαλονίκη: Πήγε να τον σφάξει με σπασμένο μπουκάλι (εικόνες)

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο ένα άτομο. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.



Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας Αλγερινός επιτέθηκε σε έναν Γεωργιανό με σπασμένο μπουκάλι. Τον χτύπησε στο κεφάλι, στο αυτί και στον λαιμό, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα πίσω από τον Ναό της Παναγίας Χαλκέων, στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μια μηχανή ταχείας επέμβασης και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατάφεραν και σταμάτησαν την αιμορραγία.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Αστυνομικές δυνάμεις έλαβαν εντολή για αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

