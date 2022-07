Λευκάδα: Αγνοείται νεαρός κολυμβητής

Λευκάδα

Έρευνες για τον εντοπισμό του από το Λιμενικό Σώμα. Σε ποια παραλία χάθηκαν τα ίχνη του.



Συναγερμός έχει σημάνει στην Λευκάδα για την εξαφάνιση κολυμβητή

Έρευνες για τον εντοπισμό του πραγματοποιούν ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος και δύο ιδιωτικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος εξαφανίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Άγιος Νικήτας Λευκάδας, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν και ιδιώτες δύτες.

Οι άνεμοι στην περιοχή πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ.

