Χανιά - Ελαφονήσι: Η φωτογραφία που “διχάζει” και η απάντηση του Δημάρχου Κισσάμου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει φωτογραφία στα social media που δείχνει το Ελαφονήσι γεμάτο ξαπλώστρες και ομπρέλες. Τι είπε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί " ο Γιώργος Μυλωνάκης.



Αντιδράσεις στα social media έχει προκαλέσει μια φωτογραφία, από το εξωτικό και μοναδικό Ελαφονήσι των Χανίων, στην οποία φαίνεται η παραλία να έχει γεμίσει με ξαπλώστρες.

Η φωτογραφία δίχασε τους χρήστες του Instagram, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει πάρα πολλά σχόλια.

Ο Δήμαρχος Κισάμου Γιώργος Μυλωνάκης, μίλησε στον εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» και τόνισε ότι «μια τέτοια παραλία με τέτοια επισκεψιμότητα δεν γίνεται να μην έχει ξαπλώστρες».

Σχετικά με τις αντιδράσεις για τον αριθμό των ξαπλωστρών που βρίσκονται στην παραλία ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε ότι «έχει δοθεί άδεια και υπάρχει μεγάλο κομμάτι παραλίας ώστε να εξυπηρετούνται και άνθρωποι που δεν θέλουν την ξαπλώστρα».

Ωστόσο, όπως είπε το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται πάρα πολλές ακόμα ξαπλώστρες για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.

Πρόσθεσε ακόμα ότι το φυσικό κάλλος της περιοχής τον καιρό που δεν υπάρχει επισκεψιμότητα αναπλάθεται. «Σκουπίδια δεν υπάρχουν, με την καθαριότητα που επιβάλουμε. Έχουμε ένα περιβάλλον πεντακάθαρο, που το φυλάμε και το προστατεύουμε περιβαλλοντολογικά», πρόσθεσε ακόμα ο κ. Μυλωνάκης.

