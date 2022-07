Χαλκιδική

Χαλκιδική: Υποβρύχιο drone στις έρευνες για τον 28χρονο αγνοούμενο

Υποβρύχιο drone θα συνδράμει τις επόμενες ώρες στην επιχείρηση ερευνών για τον εντοπισμό του 28χρονου τουρίστα από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν, κολυμπώντας με δύο φίλους του, παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, στην παραλία Μύτη, στο Ποσείδι της Χαλκιδικής.

Οι έρευνες παραμένουν, μέχρι στιγμής, άκαρπες και συνεχίζονται σε δύσκολες συνθήκες, καθώς αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι έντασης πέντε μποφόρ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα σκάφος του Λιμενικού και δύο παραπλέοντα, ενώ νωρίτερα επιχείρησε από αέρος ελικόπτερο.

Το υποβρύχιο drone διαθέτει η Εθελοντική Διασωστική Ομάδας ΟΦΚΑΘ και, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος της ομάδας Χρήστος Ράμμος, θα τεθεί σε λειτουργία μόλις υποχωρήσει η ένταση των ανέμων, ενώ η κάμερα του δίνει εικόνα σε βάθος 100 μέτρων και μετωπικά σε μήκος 30 μέτρων.

Ο υπεύθυνος επιχειρήσεων της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αλέξης Λιάμος μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις δυσκολίες της επιχείρησης, εξηγώντας πως τα πολύ δυνατά θαλάσσια ρεύματα σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες ανοίγουν πάρα πολύ το πεδίο των ερευνών και αυτό αποδεικνύεται και από το πού εντοπίστηκε ο δεύτερος διασωθείς.

Την εκτίμηση ότι η κατάσταση είναι δύσκολη εξέφρασε ο υπεύθυνος του Συλλόγου Φίλων και Εθελοντών Μονάδων Υγείας Κασσάνδρας Θεμελής Ιερισσιώτης, εξηγώντας ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ ο χθεσινός διασωθείς ενημέρωσε ότι ο φίλος του δεν ήξερε καλό κολύμπι.

Νωρίτερα, ο νεαρός τουρίστας ο οποίος διασώθηκε πρώτος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για την περιπέτεια που είχε το Σάββατο στο Ποσείδι της Χαλκιδικής, μαζί με τους δύο φίλους του .

«Πρώτα απ’ όλα δεν ξέραμε ότι τα κύματα θα ήταν τόσο δυνατά και ψηλά. Την μία στιγμή ήμασταν στα ρηχά και την επόμενη ήμασταν παγιδευμένοι στην ανοιχτή θάλασσα, μη μπορώντας να γυρίσουμε πίσω. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, δεν το καταλάβαμε στην αρχή! Ήταν πολύ τρομακτικά, σαν μία σκηνή από ταινία θρίλερ», είπε περιγράφοντας το σκηνικό.

