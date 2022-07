Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Στην “μάχη” και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για την φωτιά που ξέσπασε στην Κεφαλονιά.



Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα κοντά στον οικισμό Σουλλάροι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 αεροσκάφη, με το πύρινο μέτωπο να έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά δεν απείλησε τον οικισμόκαθώς το μέτωπο ήταν έξω και μακριά από αυτόν.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Σουλλάρους Κεφαλονιάς. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2022

