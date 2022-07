Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στην φυλακή ο άνδρας που έσφαξε την μητέρα του

Την ηλικιωμένη είχε βρει ο μεγαλύτερος, γιος της, μέσα σε λίμνη αίματος, στην μπανιέρα του σπιτιού. Τι είπε κατά την απολογία του ο φερόμενος ως δράστης.



Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε την 79χρονη μητέρα του, στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Την ηλικιωμένη είχε βρει την περασμένη εβδομάδα ο 53χρονος, μεγαλύτερος, γιος της, μέσα σε λίμνη αίματος, στην μπανιέρα του σπιτιού.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, έφερε θανατηφόρα τραύματα στο λαιμό από μαχαίρι, ενώ το έγκλημα εκτιμάται ότι διαπράχθηκε τουλάχιστον πέντε μέρες πριν τον εντοπισμό της γυναίκας.

Ο 50χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και γι' αυτό το λόγο ο εισαγγελέας μετά τη σύλληψή του είχε διατάξει αρχικά την παραμονή του σε ψυχιατρική δομή.

Κατά πληροφορίες, στην απολογία του ο δράστης φάνηκε να μην έχει συνειδητοποιήσει την πράξη του και ρωτούσε συνεχώς «είμαι δολοφόνος;», ενώ, από την άλλη, φέρεται να επαναλάμβανε ότι «απελευθερώθηκε».

Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και πήρε το δρόμο για τη φυλακή.

